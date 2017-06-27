В Москве планируют построить два новых железнодорожных вокзала

По словам главы Департамента развития новых территорий Москвы, в настоящий момент проект находится на этапе подготовки концепции.

Руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин рассказал, что в столице появится два новых железнодорожных вокзала — на Киевском и Курском направлениях.

— Мы построим два вокзала: один на Курском направлении железной дороги в Старосырово, второй — на Киевском направлении в Санино. От них пойдут параллельные ветки дороги, для того чтобы увеличить количество электричек и сократить между ними время прибытия. На этих линиях будут дополнительные станции, — рассказал он в интервью M24.ru.

Как отметил Жидкин, появление этих объектов позволит "оптимизировать потоки жителей, которые едут в центр города".

— Пока сложно предсказать, какой пассажиропоток смогут принять новые вокзалы, — сказал Жидкин.