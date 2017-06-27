Власти Забайкалья подобрали жильё женщине, обратившейся к Путину на прямой линии

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Власти Забайкалья подобрали жильё женщине, обратившейся к Путину на прямой линии

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Чита. Фото: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Жительница Забайкальского края, в одиночку воспитывающая дочь, пожаловалась, что с наступлением холодов в выделенном ранее жилье невозможно проживать.

Власти Забайкалья подобрали квартиру в Чите для жительницы региона, которая в ходе прямой линии рассказала президенту России о непригодном для проживания жилье, выделенном пострадавшим от пожаров в 2015 году.

Напомним, после обращения жительницы региона глава Забайкалья Наталья Жданова поручила через неделю предоставить варианты решения вопроса.

— По информации Департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края, Наталье Калининой подобрана квартира в Чите площадью 45,2 кв. метра. Как уточнил руководитель ведомства Алексей Хосоев, жильё предоставлено по договору безвозмездного пользования до момента оформления права собственности региона на квартиру. В последующем квартира будет предоставлена Калининой по договору социального найма, — сообщили в пресс-службе губернатора Забайкальского края.

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