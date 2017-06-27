В честь бывшего вице-президента США Джо Байдена назвали бассейн

До того, как уйти в политику, 55 лет назад, он работал в городе Уилмингтон спасателем.

Бассейн, в котором 47-й вице-президент США Джо Байден 55 лет назад работал спасателем, переименовали в его честь, сообщает People.

Перед тем, как уйти в политику, Байден был единственным белым спасателем в бассейне городе Уилмингтон, штат Делавэр. Спустя 55 лет его переименовали в честь бывшего вице-президента.

В понедельник политик посетил своё бывшее место работы и даже вновь сел в кресло спасателя. Это вызвало горячее обсуждение среди пользователей Сети. Кто-то отпускал шутки по этому поводу, а Дженнифер Псаки предположила, что это может быть метафора — Байден спасает Америку от утопления.