Три вулкана выбросили столбы пепла на Камчатке

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Три вулкана выбросили столбы пепла на Камчатке

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Вулкан Плоский на Камчатке. Фото: © РИА Новости/Александр Пирагис

Пепловый шлейф распространился на пять километров в сторону залива Озёрного, где нет населённых пунктов.

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла высотой около семи километров над уровнем моря. Об этом говорится в сообщении Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

— Вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту до семи километров над уровнем моря. Сейчас мощное пепловое облако распространяется в восточном направлении от вулкана, — сказано в заявлении.

Про информации главного управления МЧС по Камчатскому краю, пепловый шлейф распространился на расстояние пяти километров в сторону залива Озёрного. Населённых пунктов на этой территории нет.

Ранее два других вулкана, Ключевской и Карымский, выбросили столбы пепла на высоту около шести километров.

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