Три вулкана выбросили столбы пепла на Камчатке

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла высотой около семи километров над уровнем моря. Об этом говорится в сообщении Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
— Вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту до семи километров над уровнем моря. Сейчас мощное пепловое облако распространяется в восточном направлении от вулкана, — сказано в заявлении.
Про информации главного управления МЧС по Камчатскому краю, пепловый шлейф распространился на расстояние пяти километров в сторону залива Озёрного. Населённых пунктов на этой территории нет.
Ранее два других вулкана, Ключевской и Карымский, выбросили столбы пепла на высоту около шести километров.
- Популярные
- По времени