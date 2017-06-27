Федеральный судья приостановил депортацию из США всех задержанных иракцев

Мигранты, о которых идёт речь, оказались в Соединённых Штатах легально, однако впоследствии выяснилось, что за ними числятся нарушения закона.

Федеральный судья Марк Голдсмит в Детройте запретил правительству США депортировать всех задержанных ранее граждан Ирака. Таким образом, его решение распространяется на 1400 человек, которые должны быть высланы из страны.

Как сообщает Washington Post, приостановка депортации иракцев будет действовать в течение двух недель.

Как сообщал Лайф, ранее суд Детройта отложил депортацию более 100 иракских христиан, которых полиция задержала 11 июня. Это решение было вынесено в связи с тем, что на родине мигрантам, у которых власти США выявили судимости и нарушения законов, могут грозить пытки.