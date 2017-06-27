Джонни Деппу могут предъявить обвинения в лжесвидетельстве

Звезде "Пиратов Карибского моря" припоминают историю с незаконным ввозом в Австралию собак.

Голливудскому актёру Джонни Деппу в Австралии могут предъявить обвинения в лжесвидетельстве. Заместитель премьер-министра Барнаби Джойс заявил о возможности "открыть новую главу" в расследовании дела о йоркширских терьерах, которых бывшая супруга Деппа Эмбер Хёрд незаконно ввезла в страну.

Как отмечается, Хёрд отделалась штрафом, а вот Деппу, который судится со своими бывшими менеджерами, могут предъявить обвинения. Согласно судебным документам, актёр знал, что нарушает законы Австралии, ввозя животных, которые не прошли карантин.

— Если утверждения были истинными, для этого есть название —лжесвидетельство, — цитирует Джойса AFP.

Политик отметил, что его страна очень серьёзно относится к биобезопасности, добавив, что неважно, кем вы являетесь в Голливуде, — в Австралии вы будете подчиняться местным законам.

Напомним, в апреле 2015 года тогда ещё супруга Деппа Эмбер Хёрд привезла на континент двух йоркширских терьеров, не уведомив об этом ветеринарную службу страны. В Австралии наказание за нарушение законов о биобезопасности сурово: незаконно попавших на континент животных предписывается усыпить. Власти предъявили ей обвинения в незаконном ввозе двух йоркширских терьеров.

Через год состоялся суд, на котором актриса признала свою вину в подаче документов с ложной информацией и с неё сняли обвинения.