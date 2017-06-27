Приморский силач протащил судно весом четыре тысячи тонн вместе с экипажем

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Приморский силач протащил судно весом четыре тысячи тонн вместе с экипажем

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Приморский силач Иван Савкин. Фото: Иван Савкин

По словам спортсмена, предыдущий подобный рекорд принадлежит представителю США и составляет 1,8 тысячи тонн.

Судно с грузом и экипажем весом 4,2 тысячи тонн протащил за собой чемпион по пауэрлифтингу и тяжёлой атлетике Иван Савкин.

Спортсмену удалось отбуксировать судно на 2,5 метра в посёлке Южно-Морской.

Иван Савкин прославился тем, что буксировал на себе самолёты, танки, тепловозы и даже портовой кран. Свой рекорд с грузовым кораблём он посвятил президенту России Владимиру Путину.

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