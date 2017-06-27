ВВС Израиля нанесли удар по сектору Газа в ответ на обстрел

Израильские ВВС атаковали две цели в северной и южной частях сектора Газа в ответ на выпущенную оттуда ранее ракету.

— В ответ на ракету, которая упала рядом с региональным советом Шаар-ха-Негев, самолёты ВВС Израиля атаковали два объекта военной инфраструктуры, принадлежащие ХАМАС, — говорится в сообщении пресс-службы израильской армии.

Напомним, накануне выпущенная из сектора Газа ракета разорвалась на незастроенной местности на юге Израиля. По официальным данным, в результате обстрела никто не пострадал.