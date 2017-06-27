Президент Боливии обвинил США в росте международного наркотрафика

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Президент Боливии обвинил США в росте международного наркотрафика

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Эво Моралес. Фото: © REUTERS/David Mercado

Антинаркотическая политика США ведёт к росту незаконного оборота наркотиков и других видов преступлений. Об этом в своём аккаунте в "Твиттере" написал президент Боливии Эво Моралес.

— Где есть DEA (управление по борьбе с наркотиками США. — Прим. Лайфа) и военные базы США, там растут наркотрафик, преступность, незаконное обогащение, коррумпированные элиты и сервильные торговцы родиной, — написал Моралес.

Он добавил, что действия именно американских властей привели к кульминации наркоторговли. По словам боливийского лидера, США не имеют права обвинять другие страны в незаконном обороте наркотиков, когда на Штаты приходится основной спрос.

— Какой моралью руководствуются США, "аттестовывая" другие страны, когда их потребление кокаина составляет 1,6%, в то время как в среднем по миру — 0,4%? — написал Моралес.

Ранее президент Боливии не раз обвинял США в неудавшейся борьбе с наркотиками, насаждении культуры смерти и дискриминации мигрантов и женщин.

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