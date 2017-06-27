Россияне назвали стоимость своей жизни

Наибольшую сумму озвучили самые молодые, самые образованные и самые обеспеченные.

Средняя стоимость жизни россиянина составила $1,2 млн. К такому выводу пришли аналитики Финансового университета при Правительстве РФ в результате исследования, проведённого совместно с Росгосстрахом.

Стоимостью жизни называется размер компенсации, которую хотят получить семьи людей, погибших в результате несчастных случаев на транспорте, на производстве и при выполнении служебных обязанностей. Её средний мировой показатель равен $2,6 млн.

По данным аналитиков, в 2015 году стоимость жизни в России составляла $654 тысячи с учётом компенсации морального ущерба. Резкий рост данного показателя в этом году специалисты связывают с повышением самооценки людей.

— Она (самооценка) во многом зависит от востребованности сотрудников на рынке труда. Зарплаты пошли в рост, экономический кризис стал менее тяжёлым. В связи с этим растёт сумма, которую люди считают справедливой компенсацией, — сказал руководитель исследования, проректор Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.

Эксперты, исходя из результатов, определили самые "требовательные" города. Ими оказались Москва, Санкт-Петербург, Тюмень, Воронеж и Ульяновск. Самые низкие запросы — у жителей Тольятти, Хабаровска, Ярославля, Нижнего Новгорода и Пензы.