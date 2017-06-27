В ХМАО провалилась крыша многоэтажки

Две бетонные плиты перекрытий крыши рухнули внутрь технического этажа, жильцы дома были эвакуированы.

Обрушение в многоэтажном жилом доме произошло в городе Покачи Ханты-Мансийского автономного округа. По неустановленным пока причинам две плиты на чердаке жилой многоэтажки провалились внутрь на технический этаж. Спасатели эвакуировали жильцов подъезда. По предварительным данным, угрозы, что дом начнёт рушиться дальше, нет.

— Комиссией по чрезвычайным ситуациям принимается решение об обследовании и оценке состояния несущих конструкций здания, а также обсуждается вопрос о необходимости расселения жильцов, — пояснили Лайфу в пресс-службе МЧС по ХМАО.