В Киеве прогремел мощный взрыв

В результате подрыва взрывного устройства оказался сильно повреждён легковой автомобиль.

В столице Украины на перекрёстке улиц Соломенской и Механизаторов прогремел сильный взрыв. Взрывное устройство сработало, когда по перекрёстку проезжал легковой автомобиль. Машина оказалась сильно повреждена взрывом.

По предварительным данным, есть пострадавшие.

В настоящее время на место происшествия выехали все оперативные службы города. Территория вокруг места происшествия оцеплена.