В Киеве прогремел мощный взрыв

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В Киеве прогремел мощный взрыв

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Фото: соцсети

В результате подрыва взрывного устройства оказался сильно повреждён легковой автомобиль.

В столице Украины на перекрёстке улиц Соломенской и Механизаторов прогремел сильный взрыв. Взрывное устройство сработало, когда по перекрёстку проезжал легковой автомобиль. Машина оказалась сильно повреждена взрывом.

По предварительным данным, есть пострадавшие.

<p>Фото: соцсети</p>

В настоящее время на место происшествия выехали все оперативные службы города. Территория вокруг места происшествия оцеплена.

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