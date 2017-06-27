В Киеве прогремел мощный взрыв

В результате подрыва взрывного устройства оказался сильно повреждён легковой автомобиль.
В столице Украины на перекрёстке улиц Соломенской и Механизаторов прогремел сильный взрыв. Взрывное устройство сработало, когда по перекрёстку проезжал легковой автомобиль. Машина оказалась сильно повреждена взрывом.
По предварительным данным, есть пострадавшие.
В настоящее время на место происшествия выехали все оперативные службы города. Территория вокруг места происшествия оцеплена.
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