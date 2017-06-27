В СИЗО Новосибирска пытались доставить сотовые телефоны с помощью беспилотника

Сотрудники СИЗО-1 в Новосибирске за несколько дней сбили два беспилотника-квадрокоптера, с помощью которых задержанным доставляли сотовые телефоны. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы ГУФСИН по региону.
— При осмотре участка запретной зоны сотрудники СИЗО-1 обнаружили сбитый квадрокоптер, который должен был доставить на режимный объект четыре сотовых телефона, — сообщили в пресс-службе.
Через несколько дней сбили дрон, с помощью которого пытались доставить ещё три сотовых телефона. Как сообщили в СИЗО, задержанные пытались организовать канал доставки запрещённых предметов.
— В настоящее время выясняется, кому принадлежали квадрокоптеры, кому предназначалась посылка с запрещёнными к использованию на территории учреждения предметами, — сообщили в ГУФСИН по Новосибирской области.
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