В Подмосковье женщина, изрезавшая дочек из-за развода, пыталась убить свою мать

31-летнюю Екатерину Д. подозревают в покушении на убийство двух и более лиц. Она задержана.

Выяснились новые подробности нападения местной жительницы подмосковного поселка Горки на своих детей. Как оказалось, она сначала пыталась убить маму, которая в этот момент спала, а после нанесла множественные раны в область живота дочкам.

— Подозреваемая нанесла кухонным ножом удар в грудь своей спящей 52-летней матери, после чего этим же ножом нанесла множественные удары в область живота своим спящим дочерям 11 и двух лет, — пояснили Лайфу в пресс-службе СУ СК по Московской области.

В итоге 31-летнюю Екатерину Д. задержали. В отношении неё возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц".

Как ранее сообщалось, женщина пыталась убить своих детей из-за развода с мужем. В отношении неё решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.