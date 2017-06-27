Спасатели нашли на Эльбрусе заблудившегося альпиниста из Мурманска

Ранее сообщалось, что мужчина отказался от дальнейшего восхождения, но не вернулся на базу в назначенное время.

Представители пресс-службы ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии сообщили, что обнаружили пропавшего альпиниста из Мурманска утром 27 июня. Его эвакуируют в посёлок Терскол.

— Спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России в ущелье Ирик-чат нашли альпиниста из Мурманска и производят его эвакуацию в посёлок Терскол, — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что вечером 26 июня пять жителей Мурманска отправились на Эльбрус. На высоте 3800 метров один из альпинистов отказался подниматься дальше, но и на базу он не прибыл. Его разыскивали восемь спасателей.