Минздрав назвал самые "здоровые" и "больные" регионы России

В целом работающие россияне в 2016 году болели чуть меньше, чем в 2015-м: на 100 работающих граждан в среднем приходилось 43,3 больничных.

В 2016 году больше всего больничных было выдано в Ярославской, Тверской и Московской областях. Об этом RT рассказали в Минздраве России. В этих регионах на сто работающих граждан приходилось 60–63 больничных листа.

Меньше всего больничных брали в Татарстане, Дагестане и Ненецком автономном округе. А абсолютным лидером стала Чеченская Республика, где на сто работающих выдали всего 15,4 больничных.

В целом по России, отмечают в Минздраве, в прошлом году на 100 работающих граждан приходилось 43,3 больничных, что на 0,3 меньше, чем в 2015-м. Ведомство связывает эту тенденцию с общим снижением заболеваемости среди работающих россиян, включённых в систему ОМС.