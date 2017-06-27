"Яндекс" опубликовал самые популярные кулинарные запросы россиян

Больше всего россиян интересуют рецепты блюд из курицы, картофеля и различных видов мяса.

Чаще всего россияне при выборе кулинарного рецепта в Интернете ищут блюда из курицы. Такие данные поисковых запросов среди своих пользователей приводит компания "Яндекс". Изучение гастрономически пристрастий россиян проводилось в течение последнего года с апреля 2016 года по март 2017 года. Как отмечают представители популярного поисковика, каждый месяц рецепты на их сервисе ищут не менее 30 миллионов пользователей.

Самым популярным запросом оказался рецепт блюда из курицы. Каждую неделю "Яндекс" получает более 765 тысяч запросов со словами "курица" или "куриный"

— Больше всего ищут рецепты куриного салата и курицы в духовке. Это не значит, конечно, что россияне едят одну курицу — но среди тех продуктов, приготовление которых вызывает вопросы, именно курица популярнее всего", — говорится в сообщении поисковика.

Второе место по количеству запросов заняли рецепты блюд из картофеля. Третье — из мяса.

Также "Яндекс" установил, что чаще всего среди рецептов конкретных блюд ищут способ приготовления салата "Цезарь". В особенности с добавлением в него крабовых палочек. Далее по списку следуют различные торты и супы. А на шестом месте оказались блины.