В Приморье девочка погибла, уронив на себя телевизор

Как отмечается, ребёнок находился один в квартире и толкнул телевизор на тумбочке.

В Приморье правоохранители устанавливают обстоятельства смерти девочки 2016 года рождения, которая скончалась, уронив на себя телевизор. О происшествии сообщили представители Следственного комитета.

— 20 июня ребёнок находился один в квартире без присмотра взрослых. Девочка столкнула стоящий на тумбочке телевизор, который упал на неё и ограничил возможность дышать. Ребёнок погиб, — отмечается в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.