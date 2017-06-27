В Приморье девочка погибла, уронив на себя телевизор

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В Приморье девочка погибла, уронив на себя телевизор

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Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

Как отмечается, ребёнок находился один в квартире и толкнул телевизор на тумбочке.

В Приморье правоохранители устанавливают обстоятельства смерти девочки 2016 года рождения, которая скончалась, уронив на себя телевизор. О происшествии сообщили представители Следственного комитета.

— 20 июня ребёнок находился один в квартире без присмотра взрослых. Девочка столкнула стоящий на тумбочке телевизор, который упал на неё и ограничил возможность дышать. Ребёнок погиб, — отмечается в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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