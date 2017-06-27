Российские пивовары хотят ужесточить правила продажи крепкого алкоголя

Согласно новой редакции предложенного ими законопроекта, вино и водку нельзя будет продавать с 21:00 до 9:00, а пиво — по-прежнему с 23:00 до 8:00.

В Союзе российских производителей пивобезалкогольной продукции разработали новые правила производства и продажи алкоголя, сообщает "Коммерсант". Согласно обновлённой версии разработанного закона, в магазинах необходимо запретить торговать крепкими спиртными напитками с 21:00 до 9:00. При этом предлагается сохранить действующие временные ограничения с 23:00 до 8:00 для пива.

Такой редакцией законопроекта остались недовольны не только производители крепкого алкоголя, но и представители малых пивоварен, так как их хотят обязать ставить счётчики учёта продукции. По словам члена президиума "Опоры России" Алексея Небольсина, который выступил в защиту небольших пивоварен, инициатива станет "контрольным выстрелом" для малого бизнеса. Против подобного законопроекта выступил и председатель правления Союза производителей алкогольной продукции Дмитрий Добров.

— Создание каких-то преференций в реализации, например по времени, для отдельных видов алкогольной продукции недопустимо, — заявил Добров. — Правила должны быть одинаковы для всех.

Организация, в которую входят крупнейшие пивоварные компании России, подготовила альтернативный вариант закона в рамках обсуждавшейся ранее идеи создания раздельного регулирования для пива и всего остального алкоголя. Из прошлой версии законопроекта, который был представлен в конце 2016 года, осталось лишь одно предложение — вернуть пиво на рынки и на спортивные объекты, однако от возобновления торговли пивом в ларьках и киосках авторы инициативы решили отказаться.

Отмечается, что в регионах местные власти смогут устанавливать дополнительные ограничения, вплоть до полного запрета. Документ будет рассматриваться 29 июня на заседании у замминистра экономического развития Олега Фомичёва.