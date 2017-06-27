Погибшим при взрыве в Киеве мог оказаться офицер СБУ

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Погибшим при взрыве в Киеве мог оказаться офицер СБУ

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Фото: соцсети

По данным правоохранителей, взрыв был такой силы, что обломки автомобиля погибшего разбросало в радиусе десятков метров.

Погибший при взрыве автомобиля "Мерседес" в Киеве был сотрудником Службы безопасности Украины. Об этом сообщает украинское издание "Вести" со ссылкой на собственный источник в МВД Украины.

— Заложена была взрывчатка, очень мощная. Тело разорвало на куски. Вещи разбросало на десятки метров. Какие-то сумки, но пока не смотрели, что в них, — сообщил источник.

Как ранее сообщал Лайф, рано утром 27 июня в столице Украины прогремел мощный взрыв, в результате которого был практически полностью уничтожен легковой автомобиль.

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