"На замену спиннеру". Арбалет, стреляющий зубочистками

Родители и власти Китая бьют тревогу, пытаясь запретить развлечение, которое может быть опасно для окружающих.

В Китае у школьников появилось новое увлечение, которое, как предполагается, может составить конкуренцию спиннеру. Это мини-арбалет, стреляющий зубочистками, сообщает The Guardian.

Такие приспособления сейчас продают в Интернете, магазинах, возле школ. Пластиковый арбалет обойдётся школьникам в 60 центов. Металлические стоят примерно $2.

В сетях пользователи распространяют ролики, где показано, что именно может пробить мини-арбалет. Так, зубочистка спокойно врезается в яблоко, обивку и даже офисное кресло. Кусок сырого мяса для зубочисток, выпущенных из такого оружия, — тоже не препятствие. А если вместо зубочистки стрельнуть металлической спицей — не будет и жестяной банки.

Производители настоятельно рекомендуют не стрелять из "игрушки-убийцы" по животным. Но один бизнесмен отметил, что прямым попаданием можно убить таракана. Жители Китая в соцсетях делятся своими переживаниями по поводу того, что кто-то может быть серьёзно ранен во время такой "игры".