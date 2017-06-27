"Весёлый молочник" попал в больницу с энцефалитом после укуса клеща

На странице американского фермера в соцсети "ВКонтакте" появился пост с объяснением, почему в его блоге было так мало видео за этот месяц.

Живущий в Алтайском крае фермер из США Джастас Уолкер, известный как "весёлый молочник", оказался в больнице после укуса энцефалитного клеща.

— Друзья, просим прощения, что в этом месяце было мало видео. Этот месяц был очень тяжёлым. Джастас попал в больницу с энцефалитом после укуса клеща. На ферме появится после 11 июля. Просим молиться, и спасибо вам, — сообщается на странице в социальной сети Джастаса.

На сайте местного Роспотребнадзора сообщается, что из-за активности клещей с начала сезона в медучреждения обратились с жалобами не менее девяти тысяч человек, а 11 человек оказались в стационарах с подозрением на энцефалит.

"Весёлый молочник", он же Джастас Уолкер, — американский фермер, проживающий в России. Он стал известен после интервью в 2014 году, где заявил об отсутствии конкуренции благодаря санкциям. Оказалось, что цитата была вне контекста, и на самом деле он говорил о вреде ограничений в долгосрочной перспективе.

"Весёлый молочник" более 20 лет прожил в Богучанском районе Красноярского края. В посёлок Степной Алтайского края он переехал из-за астмы.