Дилерам "АвтоВАЗа" не хватает автомобилей Lada из-за резко выросшего спроса

В мае 2017-го продажи подскочили на рекордные 22% по сравнению с предыдущим годом.

Дилеры "АвтоВАЗа" заявили о нехватке автомобилей Lada из-за слишком быстро выросшего спроса. Как сообщает газета "Ведомости", запасы машин за весенний период 2017 года остаются на уровне одного месяца продаж — это почти в два раза меньше, чем было раньше. В салонах на это отреагировали, убрав скидки и акции на самые ходовые модели.

По словам дилеров, нужно не менее полугода, чтобы перестроить схемы закупок автомобильных комплектующих. Ожидается, что складские запасы у них нормализуются осенью 2017 года.

— Производство старается достаточно оперативно реагировать на изменения спроса, если в отдельных регионах возникает лёгкий дефицит отдельных моделей. Мы продолжаем также активно взаимодействовать с поставщиками, которых мы уже в I квартале начали плавно готовить к потенциальному росту продаж на рынке, —заявил изданию представитель "АвтоВАЗа".

Отмечается, что в мае 2017-го продажи подскочили на рекордные 22% по сравнению с предыдущим годом.