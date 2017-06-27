Искусственный интеллект "Яндекса" записал альбом в стиле Курта Кобейна

Так, программисты составили систему, которая пишет тексты, похожие на "обновлённую версию" стихов лидера "Нирваны".

Программисты из "Яндекса" разработали новую систему искусственного интеллекта, помогающую сочинять стихи на английском языке, похожие на тексты песен Курта Кобейна. Уже записан первый альбом, который получил название "Нейроны".

Два года назад сотрудники компании Иван Ямщиков и Алексей Тихонов разработали систему искусственного интеллекта, которая "подделывает" стихи лидера "Гражданской обороны" Егора Летова. При помощи профессиональных музыкантов учёные записали альбом, используя нейросеть, и опубликовали его под названием "Нейронная оборона".

Учёные продолжают работать над системой, которая создаёт тексты на английском языке. Первый анализ стихотворений показал, что "научить" компьютер изъясняться стихотворно по-английски намного сложнее, чем сделать то же самое для русского языка.