Маленький мальчик из Турции зажигательно станцевал в честь окончания Рамадана

Видеозаписью уже поделились миллионы пользователей Сети, а многие взяли на заметку движения ребёнка.

Маленький мальчик из Турции в честь мусульманского праздника Ураза-байрам, который пришёлся на 25 июня, исполнил танец под народные мотивы. Ролик появился в "Твиттере" в качестве поздравления в честь окончания поста в священный для мусульман месяц Рамадан.

Как сообщает Daily Mail, видеозаписью поделились миллионы пользователей Сети, включая известных людей, среди которых писательница Джоан Роулинг. Многие оставили восторженные комментарии, отмечая необычайную харизму и пластику ребёнка.

— Этот ребёнок наполнен солнечным светом! — написала Мириам Хедди.

— Краду эти движения для следующей свадьбы, на которую пойду, — отметил пользователь под ником KDNDC.

— Я хочу смотреть на этого ребёнка целый день, — написала Рошель Френч.