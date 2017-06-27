При подрыве авто в Киеве погиб глава спецназа ГУР Минобороны Украины

У полковника Максима Шаповала, который был за рулём "мерседеса", нашли удостоверение Главного управления разведки Украины. Именно оно и помогло установить его личность.

Оказалось, что за рулём подорванного в Киеве автомобиля находился начальник спецназа ГУР Минобороны Украины Максим Шаповал, об этом сообщают местные СМИ.

Личность погибшего полковника удалось установить после того, как у него обнаружили служебное удостоверение главного управления разведки.

Как уже сообщал Лайф, киевские полицейские расследуют дело о взрыве "мерседеса" по статье "Теракт". Вместе с Шаповалом в автомобиле находился пожилой мужчина. Он пострадал, но его жизни ничего не угрожает.