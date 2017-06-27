Путешествие принца Чарльза оказалось самым дорогим в королевской семье

Визит в Румынию, Италию, Ватикан и Австрию на борту самолёта Royal Air Force (RAF) обошёлся в 154 тысячи фунтов (11,6 млн рублей).

Путешествие принца Чарльза оказалось самым дорогим в британской королевской семье за последний год. Как пишет издание Express, сын королевы Елизаветы II посетил за девять дней Румынию, Италию, Ватикан и Австрию на борту самолёта RAF A330 Voyager. Такой вояж обошёлся приблизительно в 154 тысячи фунтов (11,6 млн рублей).

Отмечается, что лайнер прозван Cam Force One в честь экс-премьера Великобритании Дэвида Кэмерона.

За год расходы на поездки королевской семьи выросли на 500 тысяч фунтов и составили более четырёх миллионов.

Принц Чарльз также совершил в этом году самую дорогую поездку на поезде — из Виндзора в Ланкашир и Йоркшир в марте за £46 тыс.