Под Киевом украинский депутат сельсовета с сыном открыли стрельбу по людям

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Под Киевом украинский депутат сельсовета с сыном открыли стрельбу по людям

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Фото: zbroya.info

Народный избранник занимался сельскохозяйственными работами и перегородил поле, что вызвало недовольство местных жителей.

Депутат VII созыва Старооржицкого сельского совета Згуровского района Кивской области вместе с сыном открыл стрельбу по людям, передаёт пресс-служба прокуратуры региона.

Известно, что депутат и его сын занимались сельскохозяйственными работами на арендованном поле и перекрыли проезд другим тракторам. Из-за этого у них возник конфликт с двумя местными жителями, которые хотели проехать через поле. В ходе ссоры депутат схватил гладкоствольное ружьё и выстрелил в оппонентов. Они получили ранения.

Сейчас ведётся расследование данного происшествия. Народному избраннику может грозить лишение свободы от трёх до семи лет.

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