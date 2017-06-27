В МИД РФ разработали "дорожную карту" по вопросу КНДР

Комплекс мер предполагает, в частности, полный отказ от ракетно-ядерной программы.

Российский МИД разработал алгоритм решения северокорейской проблемы и готов обсуждать весь комплекс предложений с заинтересованными сторонами. Об этом РИА "Новости" рассказал замглавы ведомства Игорь Моргулов.

По словам дипломата, схема предполагает поэтапный диалог между сторонами "от простого к сложному" и набор некоторых практических решений, например, полную денуклеаризацию Кореи. При этом Пхеньяну должны быть предоставлены гарантии безопасности, что позволит ему в дальнейшем отказаться от ракетно-ядерной программы, настаивают в МИД.

— Мы разработали и готовы обсудить с партнёрами набор практических мер, своего рода "дорожную карту", конечной целью которой является формирование в Северо-Восточной Азии механизма прочного мира с одновременным решением проблем полуострова, включая его денуклеаризацию, — прокомментировал Моргулов.

Ранее в МИД РФ выразили обеспокоенность в связи с новыми ракетными испытаниями, которые проводит Северная Корея. Российские дипломаты убеждены, ракетные пуски только усугубляют напряжённую ситуацию в регионе.

Напомним, испытания проходили в КНДР 28 апреля и три раза в течение мая.