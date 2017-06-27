Боевикам ИГИЛ выдают "паспорта в рай"

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Боевикам ИГИЛ выдают "паспорта в рай"

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Фото: dailymail.co.uk

В освобождённых от террористов районах бойцы курдских формирований нашли новый вид документов боевиков.

Бойцы Отрядов народной самообороны Сирии обнаружили в одном из районов Ракки, который освободили от боевиков ИГИЛ*, интересный документ. Похожая на паспорт книжечка с зелёной обложкой, на поверхности которой была написана на английском и арабском языках аш-шахада ("Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад — посланник его". — Прим. ред.), называлась "паспорт в рай".

Как предположили военные, данный документ был сделан для того, чтобы мотивировать боевиков ИГИЛ сражаться до конца и не бояться смерти. Его владельцу ещё при жизни гарантировалось место в раю. В то же время, как отмечает издание Daily Mail, "паспорт в рай" не содержал никаких данных о его владельце.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ решением Верховного суда.

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