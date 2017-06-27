Служба СБУ Херсонской области задержала злоумышленницу. Расследование продолжается.

На Украине контрабандистка пыталась переслать по почте скифские артефакты и монеты Древней Греции. Как сообщает пресс-служба СБУ Херсонской области, женщину задержали.

— По заключению экспертов, пять скифских наконечников для стрел, 18 старинных монет, среди которых три монеты ольвийских дельфинов VII в. до н.э., имеют историческую и культурную ценность и не подлежат вывозу за пределы государства без соответствующего разрешения, — указано в сообщении пресс-службы СБУ в "Фейсбуке".

Следствие продолжается. Женщине предъявили обвинение в контрабанде.