В СКР не исключают, что московский бизнесмен мог покончить с собой

Несмотря на оказанную помощь, 57-летний Абгарян скончался в больнице от полученных ран.

Сотрудники СК РФ по Москве рассматривают несколько обстоятельств гибели 57-летнего бизнесмена В. Абгаряна возле административного здания на западе столицы. Они допускают, что глава компании "Кап-строй" мог совершить самоубийство. Возле него обнаружили огнестрельное оружие.

Отмечается, что потерпевшего нашли на улице с ранением. Его доставили в больницу, однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался.

Сотрудники ведомства проводят доследственную проверку, в рамках которой опрашивают родственников погибшего, а также устанавливают все обстоятельства гибели.