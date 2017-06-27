В СКР не исключают, что московский бизнесмен мог покончить с собой

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В СКР не исключают, что московский бизнесмен мог покончить с собой

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Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Несмотря на оказанную помощь, 57-летний Абгарян скончался в больнице от полученных ран.

Сотрудники СК РФ по Москве рассматривают несколько обстоятельств гибели 57-летнего бизнесмена В. Абгаряна возле административного здания на западе столицы. Они допускают, что глава компании "Кап-строй" мог совершить самоубийство. Возле него обнаружили огнестрельное оружие.

Отмечается, что потерпевшего нашли на улице с ранением. Его доставили в больницу, однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался.

Сотрудники ведомства проводят доследственную проверку, в рамках которой опрашивают родственников погибшего, а также устанавливают все обстоятельства гибели.

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