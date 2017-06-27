Стоимость акций АФК "Система" снизилась почти на 17% на открытии торгов

Причиной резкого падения стал арест принадлежащих АФК и АО "Система-инвест" 31,76% акций МТС.

Цена на акции финансовой корпорации "Система" и МТС упала до минимумов с декабря 2014 года и с ноября 2016 года соответственно. Согласно данным с Московской биржи, индексы меняются незначительно.

Резкое снижение стоимости акций связано с арестом принадлежащих АФК и АО "Система-инвест" 31,76% акций МТС по иску "Роснефти".

К 12:01 по Москве бумаги АФК "Система" упали в цене на 7,6% (до 12 рублей), МТС — на 3,5% (до 230 рублей), индекс ММВБ при этом снизился почти на 0,6%.

Сегодня утром акции впервые за многие месяцы упали до минимума с декабря 2014 года (10,7 рубля за бумагу АФК) и ноября 2016-го 226,7 рубля — за акцию МТС.

Напомним, зимой 2014 года акции ОАО "НК Башнефть" перешли к государству от АФК "Система", а в ноябре 2016-го Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство "Роснефти" о приобретении акций этого предприятия.

Ранее Лайф сообщал о том, что АФК "Система" сообщила об аресте своих активов по иску "Роснефти", однако планирует обжаловать это решение.