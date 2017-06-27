Власти Украины намерены ввести медстандарт для документирования пыток

Документ должен помочь жертвам пыток доказать факты применения к ним насилия и отстоять свои права в суде.

По данным мониторинговой миссии ООН по правам человека, которая находилась на Украине весной 2017 года, в стране продолжают систематически применяться пытки и жестокое обращение с заключёнными и просто задержанными. Чтобы противостоять этому и лучше защитить жертв пыток, Министерство здравоохранения Украины намерено ввести новый медстандарт. Как сообщает портал "Страна.ua", документ позволит врачам эффективно и документально фиксировать случаи пыток людей.

— Мы понимаем, что Украине нужна не только новая система здравоохранения. В современных условиях есть необходимость оздоровления целых институтов государственной власти. Главная задача — разработать и внедрить действенный инструмент для врачей. Чрезвычайно важно, чтобы он работал в наших условиях, — сообщила заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам европейской интеграции Оксана Сивак.

По заключению мониторинговой миссии ООН по правам человека, чаще всего от применения пыток на Украине страдают люди, которые связаны с военным конфликтом в Донбассе. Как правило, насилие к ним применяют сотрудники украинских правоохранительных органов, чтобы добиться получения важной информации или признательных показаний.