Путин и Лукашенко встретятся на заседании Высшего госсовета России и Белоруссии

В рамках встречи, которая состоится 30 июня, планируют рассмотреть вопросы, связанные с обеспечением текущей деятельности органов Союзного государства.

Президент России Владимир Путин примет участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии 30 июня.

— Предусмотрено подведение итогов торгово-экономического сотрудничества двух стран в 2016 году, обсуждение перспектив взаимодействия в машиностроительном и агропромышленном комплексах, — отмечается в сообщении.

Кроме того, российский лидер и глава Белоруссии проведут отдельную встречу, во время которой будут обсуждать ключевые темы двусторонних отношений. Они также затронут актуальные международные проблемы.