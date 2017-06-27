Названа дата выпуска нового электромобиля Aston Martin

Официальная презентация модели, которая будет выпущена тиражом в 155 экземпляров, состоится в 2019 году.

Британская компания Aston Martin, которая производит престижные спортивные автомобили объявила, когда намерена представить новый серийный электромобиль RapidE. Как сообщил генеральный директор компании Энди Палмер, официальная презентация седана состоится в 2019 году.

Модель будет выпущена тиражом в 155 экземпляров. Автомобили будут оснащены батареями с запасом хода более 300 километров. Отмечается, что техническим партнёром производителя станет компания Williams Advanced Engineering, которая является подразделением команды Формулы-1 и специализируется на работе с электрическими технологиями.

Ранее Лайф писал о том, что Aston Martin откажется от седана в пользу электромобиля.