Си Цзиньпин посетит Россию по приглашению Путина в начале июля

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Си Цзиньпин посетит Россию по приглашению Путина в начале июля

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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Фото: ©РИА Новости/Cергей Гунеев 

Также председатель КНР намерен встретиться с властями Германии перед саммитом G20.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин собирается посетить Россию и Германию с 3 по 6 июля. Об этом на пресс-конференции МИД Китая сообщил представитель ведомства Лу Канг.

— Глава Китая Си Цзиньпин совершит государственные визиты в Россию и Германию с 3 по 6 июля. Председателя КНР пригласили президент России Владимир Путин, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер ФРГ Ангела Меркель, — сообщил Лу Канг.

Напомним, ранее Лайф сообщал, что саммит "Большой двадцатки" в этом году должен пройти в немецком Гамбурге с 7 по 8 июля.

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