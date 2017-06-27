Си Цзиньпин посетит Россию по приглашению Путина в начале июля

Также председатель КНР намерен встретиться с властями Германии перед саммитом G20.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин собирается посетить Россию и Германию с 3 по 6 июля. Об этом на пресс-конференции МИД Китая сообщил представитель ведомства Лу Канг.

— Глава Китая Си Цзиньпин совершит государственные визиты в Россию и Германию с 3 по 6 июля. Председателя КНР пригласили президент России Владимир Путин, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер ФРГ Ангела Меркель, — сообщил Лу Канг.

Напомним, ранее Лайф сообщал, что саммит "Большой двадцатки" в этом году должен пройти в немецком Гамбурге с 7 по 8 июля.