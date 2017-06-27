Путин лично проверит аварийный дом, о котором ему рассказали в ходе прямой линии

Кроме того, в Ижевске глава государства посетит концерн "Калашников", завод "Купол" и пообщается с врио главы Удмуртии.

Сегодня президент РФ Владимир Путин посетит ветхое жильё в Ижевске, о котором ему рассказала местная жительница в ходе прямой линии. Российский лидер также встретится с молодыми специалистами концерна "Калашников". О планах главы государства сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

— Отдельно Путин проведёт беседы с и.о. главы региона Бречаловым (врио главы Удмуртии. — Прим. ред.) и по случаю юбилея завода "Купол" он посетит и его. Это предприятие, знаменитое на весь мир, работает в области ВПК, там он поздравит рабочих с 60-летием предприятия, — пояснил представитель Кремля.

Напомним, о ветхом состоянии дома во время прямой линии с президентом рассказала местная жительница — ижевчанка Анастасия Вотинцева.