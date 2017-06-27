Путина регулярно информируют о ходе ликвидации свалки в Балашихе

В Кремле отметили, что вопрос сноса полигона давно стоит и является сложным решением, требующим комплексных мер.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев регулярно информирует президента России Владимира Путина о ходе работ по сносу свалки в Балашихе, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он добавил, что в ближайшее время российский лидер планирует провести отдельное совещание с Министром природных ресурсов Сергеем Донским, где в том числе будет затронута эта тема.

— Информацию президент получает регулярно. Ведь эта тема свалок в Подмосковье она на протяжении многих лет обсуждается. Это не то, что она появилась только на прямой линии. Она остро прозвучала на прямой линии, но губернатор давно занимался этими вопросами, и все мы понимаем, что это сложное решение, которое требует комплексных мер, — говорит официальный представитель Кремля.

Как ранее писал Лайф, с жалобой на запах со свалки местные жители обратились во время прямой линии к президенту России Владимиру Путину. После этого российский лидер на совещании распорядился закрыть полигон через месяц.

Добавим, сегодня стало известно, что глава городского округа Балашиха Евгений Жирков решил сложить свои полномочия по собственному желанию.