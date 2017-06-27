В Кремле назвали недопустимыми угрозы в адрес властей Сирии

В Кремле отреагировали на заявление США, что сирийские власти якобы готовят атаку на отряды оппозиции с применением химического оружия. Более того, данную атаку Вашингтон называет очередной и говорит, что за неё сирийские военные "заплатят высокую цену". С чем категорически не соглашаются российские власти, назвав данное сообщение недопустимым.

— Мы слышали это заявление, не знаем, что является основанием для него. Мы категорически не согласны с формулировкой "очередная атака". Ведь, несмотря на все требования России на беспристрастное международное расследование (инцидента с применением химоружия в Хан-Шейхуне. — Прим. ред.), оно проведено не было, и мы не считаем возможным возлагать ответственность на Сирийские вооружённые силы и Башара Асада, — пояснил Дмитрий Песков.

В то же время официальный представитель Кремля отметил, что Россия не приемлет использование химических и отравляющих веществ в Сирии любой из сторон конфликта. Песков подтвердил, что потенциальная опасность применения химоружия в Сирии действительно есть, однако за более подробной информацией по этому вопросу он рекомендовал обратиться в Министерство обороны РФ.