В Кремле не стали комментировать отставку главы Балашихи

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В Кремле не стали комментировать отставку главы Балашихи

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Евгений Жирков. Фото: patriot-balashiha

Пресс-секретарь президента РФ предложил задать вопрос о происходящем губернатору Московской области Андрею Воробьёву.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что отставка главы Балашихи Евгения Жиркова является вопросом муниципального уровня. Он предложил переадресовать вопрос по данному поводу губернатору Московской области Андрею Воробьёву.

— Это вопросы муниципального уровня. Надо их Андрею Воробьёву задавать, — отметил он.

Ранее Лайф сообщал, что обязанности главы Балашихи временно будет исполнять первый заместитель главы городской администрации Лилия Татевосян. Ранее местные жители во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным пожаловались на огромную свалку. Российский лидер постановил в течение месяца её закрыть.

Кроме того, многих потрясла новость о "пьяном шестилетнем мальчике", которого насмерть сбила местная жительница. Эксперты нашли в крови ребёнка 2,7 промилле алкоголя.

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