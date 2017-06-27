"Решение об отставке далось нелегко". Жирков попрощался с жителями Балашихи

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"Решение об отставке далось нелегко". Жирков попрощался с жителями Балашихи

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Ранее стало известно, что обязанности главы Балашихи временно будет исполнять первый заместитель главы городской администрации Лилия Татевосян.

Сегодня, 27 июня, глава Балашихи Евгений Жирков сообщил, что уходит в отставку. Он написал в "Фейсбуке" прощальный пост, адресованный жителям Балашихи.

Напомним, что обязанности главы города временно будет исполнять Лилия Татевосян. О Балашихе заговорили после того, как местные жители во время прямой линии с российским лидером Владимиром Путиным пожаловались на огромную свалку. Президент России постановил в течение месяца её закрыть.

Кроме того, резонанс в обществе вызвала новость о "пьяном шестилетнем Алёше". Мальчик скончался после того, как его сбила женщина на авто. А эксперты нашли в крови у ребёнка 2,7 промилле алкоголя в крови.

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