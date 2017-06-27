В Кремле пообещали терпеливо разъяснить Макрону реальную ситуацию на Украине

По словам Дмитрия Пескова, в России категорически не согласны с заявлениями французского президента.

В Кремле категорически не согласны со словами президента Франции Эммануэля Макрона по поводу роли России в происходящем в Донбассе. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российская сторона продолжит терпеливо разъяснять реальное положение дел.

— Мы не согласны с нашими французскими коллегами в тех формулировках, которые прозвучали вчера от господина президента, и, безусловно, российская сторона продолжит терпеливо разъяснять реальное положение дел и свою позицию по украинскому сюжету, — сказал Песков.

Напомним, что вчера в Париже состоялась встреча президента Украины Петра Порошенко и французского лидера Эммануэля Макрона. Главы государств помимо прочих вопросов обсудили некий проект инициатив по урегулированию кризиса в Донбассе.