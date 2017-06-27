Глава спецназа ГУР, погибший при взрыве в Киеве, занимался охраной Вороненкова

Начальник охраны беглого российского политика отчитывался перед своим непосредственным руководителем — погибшим полковником Максимом Шаповалом.

Начальник спецназа Главного управления разведки Минобороны Украины Максим Шаповал, который находился за рулём взорванного "мерседеса", осуществлял охрану беглого депутата Госдумы Дениса Вороненкова, убитого в результате покушения в центре Киева в марте текущего года. Об этом сообщает украинское издание УНН со ссылкой на источники в силовом ведомстве. Отметим, личность погибшего установили благодаря служебному удостоверению офицера разведки, которое было у него при себе.

По данным издания, руководителем охраны Вороненкова был непосредственный подчинённый полковника Шаповала. Ему же он и докладывал обо всех деталях обеспечения безопасности беглого российского политика.

Как ранее сообщал Лайф, киевские полицейские расследуют дело о взрыве "мерседеса" по статье "Теракт". Вместе с Шаповалом в автомобиле находился пожилой мужчина. Он пострадал, но его жизни ничего не угрожает.