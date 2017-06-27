Под Томском пойман мужчина, пытавшийся незаконно перевезти осетров на 1,5 млн

Местный отдел МВД возбудил уголовное дело. Рыболовное оборудование и 244 рыбины изъяты.

В Томской области полиция обнаружила в прицепе легкового автомобиля молодь осетра стоимостью 1,5 миллиона рублей по оптовой цене. Рыбу пытались перевезти незаконно. Об этом сообщает МВД РФ.

— В ходе осмотра транспортного средства сотрудниками полиции обнаружена и изъята резиновая лодка, сети, удочки и молодь осетра в количестве 244 штук. Документы, разрешающие перевозку рыбы, у водителя отсутствовали, — говорится в сообщении ведомства.

ОМВД по Молчановскому району возбудил уголовное дело. Мужчине, у которого обнаружили рыбу, грозит лишение свободы сроком до трёх лет и штраф суммой до миллиона рублей.