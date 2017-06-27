Подросток из Марокко проехал 250 км под капотом автобуса, следовавшего в Испанию

Юношу обнаружили только в Севилье. Он объяснил свой поступок желанием сбежать в Европу.

В Испании обнаружили марокканского подростка, который, пытаясь сбежать в Европу, проехал 250 километров под капотом автобуса, сообщает Daily Mail. По словам юноши, он прицепился к автобусу в марокканском городе Тетуан, однако водитель транспортного средства обнаружил странности в работе машины лишь в Севилье, когда легальные пассажиры уже вышли.

Мужчина вызвал полицейских и пожарных, которые и нашли подростка. Юноша был в полностью испачканной белой майке. Несмотря на то что он чувствовал себя нормально, его доставили в больницу и подтвердили, что ушибов и травм на теле беженца нет.