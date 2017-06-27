Спикер Верховной рады назвал сроки мифического "вторжения" России на Украину

По мнению Андрея Парубия, это произойдёт сразу же после окончания строительства газопровода "Северный поток — 2" в Балтике.

Председатель Верховной рады Андрей Парубий озвучил свои предположения о вторжении Российской армии на Украину. Как заявил в ходе своей пресс-конференции спикер парламента, лишь наличие на Украине действующей газотранспортной системы спасает страну от нападения России. Но как только в Балтике закончится строительство газопровода "Северный поток — 2", Российскую армию будет уже не сдержать, утверждает Парубий.

— Сейчас работаем для того, чтобы дать отпор современному российскому энергетическому оружию. Это не преувеличение. Россия больше не будет себя сдерживать для широкомасштабного вторжения на Украину, когда не будет важным наличие на нашей территории газотранспортной системы, по которой Россия поставляет газ на западноевропейский рынок, — заявил спикер украинского парламента.

Отметим, начало строительства газпровода "Северный поток — 2" запланировано на 2018 год. Согласно планам газопровод протяжённостью 1220 километров и мощностью 55 миллиардов кубометров в год будет проложен по дну Балтийского моря из России в Германию.