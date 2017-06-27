Студенты МГИМО на "мерседесе" насмерть сбили байкера на Кутузовском проспекте

У одного из студентов московского престижного университета выявили 0,390 промилле алкоголя.

Авария произошла накануне ночью на Кутузовском проспекте. Внедорожник "Мерседес-ML" на большой скорости столкнулся с мотоциклом "Ямаха", после чего иномарка скрылась с места происшествия, сообщает паблик Mash.

От удара мотоцикл опрокинулся, и 23-летний А. Дымов получил тяжёлые травмы. Он был доставлен в больницу, где через несколько часов скончался.

По данным паблика, "мерседес" с номерами серии ХХХ принадлежит 20-летнему студенту МГИМО Аркадию Смелову. Причём иномарку удалось найти почти сразу после аварии. Внедорожник вылетел в кювет, зацепив остановку. За рулём как раз и находился студент университета. Освидетельствование на месте показало 0,390 промилле алкоголя.

Очевидцы говорят, что при столкновении с байкером за рулём была девушка — пассажир и водитель могли поменяться местами. Полиция проводит расследование.

Погибший Аркадий Дымов был руководителем MADI moto — крупнейшего и старейшего мотодвижения, созданного в стенах вуза.