Экс-участник One Direction отменил концерты из-за тревожного расстройства

Певец Зейн Малик заявил, что из-за психических проблем у него возникли сложности с выступлением в одиночку.

Бывший участник британской группы One Direction Зейн Малик отменил сольные концерты в Японии. Согласно информации Daily Mail, певец боится выступать сольно из-за тревожного расстройства.

Поклонникам вернули деньги за купленные билеты.

Зейн Малик признался в том, что у него есть психические проблемы, в мартовском интервью журналу The Sunday Time Style. Именно это, по его словам, стало причиной частой отмены выступлений.

Певец покинул бой-бенд One Direction в 2015 году и занялся сольной карьерой. Его сингл Pillowtalk прослушали более 13 миллионов раз за первые четыре дня после выхода. В клипе на композицию сыграла его девушка, модель Джиджи Хадид.