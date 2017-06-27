Песков не знает о меморандуме между властями САР и бизнесменом Пригожиным

Ранее в СМИ появилась информация, что в декабре 2016 года компания "Евро-полис" якобы подписала с сирийскими властями документ об охране месторождений и объектов нефтеперерабатывающей инфраструктуры Сирии.

В Кремле не располагают информацией о якобы подписанном меморандуме между властями Сирийской Арабской Республики и компанией бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ряд публикаций в СМИ.

— Нет, ничего не известно. Мы не располагаем никакой информацией на этот счёт и не отслеживаем какую-то бизнес-деятельность, предпринимательскую деятельность наших компаний, юридических лиц за рубежом, — сказал официальный представитель Кремля.