Песков не знает о меморандуме между властями САР и бизнесменом Пригожиным

В Кремле не располагают информацией о якобы подписанном меморандуме между властями Сирийской Арабской Республики и компанией бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ряд публикаций в СМИ.
— Нет, ничего не известно. Мы не располагаем никакой информацией на этот счёт и не отслеживаем какую-то бизнес-деятельность, предпринимательскую деятельность наших компаний, юридических лиц за рубежом, — сказал официальный представитель Кремля.
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